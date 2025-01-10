Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde taziye çadırına yönelik motosikletli iki şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Maskeli şüpheliler saldırıyı gerçekleştirdi

Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına, motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelileri arıyor

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.