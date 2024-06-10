Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri altyapı hatlarının daha verimli kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Atık su deşarj hatlarına katı atıkların atılması nedeniyle tıkanma oluşan hatlara yönelik temizlik çalışmaları gerçekleştiren HATSU ekipleri, gerçekleştirdikleri temizlik faaliyetleri sırasında hatlardan plastik şişe, çuval, naylon poşet, bebek bezi gibi atıklar çıkardı ve altyapının daha sağlıklı çalışmasını sağladı.

Temizlik çalışmalarının gece-gündüz sürdüğünün altını çizen Genel Müdürlük, atık su hatlarının ve yağmur suyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.