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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Apaydın Mahallesi'nde, şüpheli A.G'ye ait eve operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin uyuşturucu hap, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: aa