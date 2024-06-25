HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Apaydın Mahallesi'nde, şüpheli A.G'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin uyuşturucu hap, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: aa