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Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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