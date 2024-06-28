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Operasyonlarda, 8 kilo 400 gram esrar, 2 bin 316 uyuşturucu hap, 945 kök Hint keneviri, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 22-28 Haziran'da il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

HATAY (AA) - Hatay'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyon larında 30 şüpheli gözaltına alındı.

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