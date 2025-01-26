Kırıkhan-Reyhanlı yolu Gölbaşı Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kazada, 2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

9 yaralıdan biri kurtarılamadı

Kazanın ardından yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak motosiklet sürücüsü Mesut S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili detayların ortaya çıkarılması için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.