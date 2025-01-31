Hatayspor, ligde kalma mücadelesi verirken Antalyaspor deplasmanda 3 puan hedefliyor. Maç, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü beIN Sports 2'de yayınlanacak.
Hatayspor son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla ligde 18. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu zorlu maçta 3 puan hedefliyor.
Antalyaspor ise son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puanla 14. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puan almayı amaçlayan Antalyaspor, galibiyet için sahada olacak.
Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 1 Şubat 2025, Cumartesi
- Saat: 20:00
- Stadyum: Mersin Stadyumu
- Kanal: beIN Sports 2
Kaynak: HABER MERKEZİ