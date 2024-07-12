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Açıklamada, "Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Ender Yardımcı ve futbol şube sorumlumuz Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Jonathan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon FK Krasnodar'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

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