Hatayspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maç için deplasman bilet fiyatlarını açıkladı. Deplasman biletleri, 1820 TL olarak belirlendi.
Bilet fiyatları detaylarıyla açıklandı
Hatayspor Kulübü, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Açıklamada, deplasman taraftarları için ayrılan biletlerin 1820 TL’den satışa çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, VIP alt bilet fiyatının 2250 TL, VIP üst bilet fiyatının ise 2000 TL olacağı ifade edildi.
Diğer bilet kategorileri
Maçın bilet fiyatları şu şekilde sıralandı:
- VIP Alt: 2250 TL
- VIP Üst: 2000 TL
- Maraton Alt: 1750 TL
- Maraton Üst: 1500 TL
- Kale Alt-Üst: 1400 TL
- Deplasman Bileti: 1820 TL
Kaynak: DHA