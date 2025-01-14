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Maçın bilet fiyatları şu şekilde sıralandı:

Hatayspor Kulübü, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Açıklamada, deplasman taraftarları için ayrılan biletlerin 1820 TL’den satışa çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, VIP alt bilet fiyatının 2250 TL, VIP üst bilet fiyatının ise 2000 TL olacağı ifade edildi.

Hatayspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray 'ı ağırlayacağı maç için deplasman bilet fiyatlarını açıkladı. Deplasman biletleri, 1820 TL olarak belirlendi.

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