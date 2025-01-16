Hatayspor, Süper Lig'te kötü gidişatını durdurmak için Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar ise zirve yarışını sürdürmek amacıyla 3 puan peşinde.

Hatayspor, Galatasaray'a karşı 3 puan peşinde

Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hatayspor, 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak bu kritik maçta 3 puanı hedefliyor.

Galatasaray deplasmanda galibiyeti arıyor

Galatasaray, son 5 maçını da kazanarak zirvede yer alıyor ve 50 puanı bulunuyor. Deplasmanda oynayacağı bu maçta 3 puan alarak puanını 53'e çıkarmayı hedefliyor. Mauro Icardi ve Gabriel Sara ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 17 Ocak 2025, Cuma

Saat: 20:00

Kanal: beIN Sports 1

Stadyum: Mersin Stadyumu

Hakem: Cihan Aydın

Yan Hakemler: Bersan Duran, Bahtiyar Birinci