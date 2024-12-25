Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor Kulübü, Başkan Levent Mıstıkoğlu'nun istifa kararı ile sarsıldı. Mıstıkoğlu, kulübün geleceği için yeni bir yönetim gerekliliğine inandığını belirtti.

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, kulübün menfaatlerini ön planda tutarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mıstıkoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın kulübün geleceği adına uzun bir değerlendirme sürecinin sonunda alındığını ifade etti. Mıstıkoğlu, görev süresi boyunca kulübün hak ettiği yere ulaşması için büyük bir özveriyle çalıştığını ancak mevcut süreçte farklı bir yönetime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Hatayspor'un yanında olmaya devam edeceğim"

Levent Mıstıkoğlu, açıklamasında kulüp çalışanlarına, teknik ekibe, futbolculara ve özellikle Hatayspor taraftarına teşekkür etti. Ayrıca, görev sürecinde kendisine güvenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve milletvekillerine de minnettarlığını iletti.

“Bu kararım, Atakaş Hatayspor’umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum” diyen Mıstıkoğlu, kulübün Süper Lig'de daha büyük zaferler elde edeceğine olan inancını vurguladı. Başkanlık görevinden ayrıldığını açıklayan Mıstıkoğlu, bundan sonra da bir Hatayspor sevdalısı olarak kulübün yanında olmaya devam edeceğini belirtti.