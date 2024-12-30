Hatayspor Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Çifte Müjde

Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavileri tamamlandı. İki futbolcu, Hatayspor karşılaşmasında forma giymeye hazırlanıyor.

Sakatlık Süreci Geride Kaldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic ve genç yıldızı Oğuz Aydın, Başakşehir karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyememişti. Sağlık ekibinden gelen bilgiye göre, her iki oyuncu da tedavi süreçlerini başarıyla tamamladı.

Hatayspor maçına hazır durumdalar

Livakovic ve Oğuz Aydın, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Hatayspor karşılaşmasında sahada olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay vermesi durumunda, iki oyuncunun takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Taraftarlar ikinci yarıya hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında, 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırlayacak. Özellikle kalede Livakovic'in geri dönüşü, savunma hattında büyük bir rahatlama yaratacak. Orta saha dinamizmiyle dikkat çeken Oğuz Aydın'ın da dönüşü, teknik heyet için alternatiflerin artması anlamına geliyor.

Moral ve umut arttı

Sakat futbolcuların dönüşüyle birlikte, Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında alınacak olası bir galibiyet, hem puan durumunda hem de moral açısından önemli bir avantaj sağlayabilir. Taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyor.