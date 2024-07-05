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Açıklamada, Nijeryalı kanat oyuncusu Bamgboye ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurularak, "İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Funsho Ibrahim Bamgboye'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Romanya takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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