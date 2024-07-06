Hatayspor, orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 seneliğine Lazio'ya kiraladı. Geçen sezon başında Hatayspor’a katılan 23 yaşındaki Fisayo Dele Bashiru, takımda gösterdiği performansla dikkat çekti. Forma giydiği 36 karşılaşmada 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan genç orta saha oyuncusu, performansıyla hem taraftarların hem de teknik ekibin beğenisini kazandı.

Kulübün açıklaması

Hatayspor, Dele Bashiru’nun Lazio’ya transferi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."

Dele Bashiru'nun kariyeri

Dele Bashiru, Hatayspor’a transfer olmadan önce İngiltere’de futbol hayatını sürdürüyordu. Hatayspor’daki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, şimdi Serie A’da Lazio formasıyla kariyerine devam edecek.