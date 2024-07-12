Yaz dönemi Kur’an-ı Kerim Kurslarından 4-6 yaş gruplarında ve ilkokul-ortaokul seviyesinde 250 öğrenci faydalanıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından çocukların milli ve manevi değerler çerçevesinde eğitim almaları amacıyla Hacıkaymak Mahallesi’ne kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi’nde yaz döneminde de eğitimler sürüyor. 4-6 yaş aralığının yanı sıra ilkokul ve ortaokul seviyesinde bulunan öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler konusunda eğitimler alıyor. Çocuklar eğitimlerle birlikte kişisel gelişim sağlayabilecekleri aktiviteler ile de günlerini eğlenceli bir şekilde geçiriyor.

Türkiye’ye örnek bir kompleks niteliğinde olan ve eğitimleriyle dikkat çeken Hatice Hatun Çocuk Mektebi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor. Yaz dönemi kurslarından 250 öğrenci faydalanıyor. Külliyede, Çocuk Mektebi bünyesinde “Elif” Atölyesi, “Ba” Atölyesi, Ahşap El Becerileri Atölyesi, Kıssahan Atölyesi (Kütüphane ve Drama), Oyun ve Zeka Oyunları Atölyesi yer alıyor.

“EN ÖNEMLİ DÜSTURUMUZ ŞEHRİMİZİ İMAR EDERKEN NESLİMİZİ DE İHYA ETMEK”

Eğitim alanındaki örnek yatırımlardan bir tanesi olan Hatice Hatun Çocuk Mektebi ile çocuklar için örnek bir hizmet sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak merkezimizde yıl boyunca verilen eğitimlerle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Hatice Hatun Çocuk Mektebi ile okul öncesi çocuklarımızı yaz dönemi kurslarıyla beraber ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimize bağlı şekilde eğitimler veriyoruz. Külliye içerisinde yer alan atölyeler ile geleceğin Türkiye’sinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak özgüvenli birer birey olmalarını amaçlıyoruz. Bunu yaparken çocuklarımızın temel dini eğitimlerini tamamlamaları bizler için önemli. Çocuklarımıza bu eğitimleri verirken onların sıkılmadan eğlenceli etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu noktada en önemli düsturumuz ‘şehrimizi imar ederken neslimizi de ihya etmek’. Bize çocuklarını emanet eden velilerimize özellikle teşekkür ediyor, tüm eğitmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.