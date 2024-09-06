Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun merakla beklenen yeni oyunu **“Hatırla Ey Peri”**, tiyatroseverlerden büyük beğeni topladı. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde ilk kez sahnelenen oyun, Alzheimer hastalığı ile mücadele eden bir baba ile kızının dokunaklı hikayesini izleyicilere sundu. Oyun sonunda sanatçılar, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Hatırla Ey Peri”nin konusu

Bilge'nin yıllar sonra babasının Alzheimer olduğunu öğrenmesi ve Sadık'ın kendi kızı olduğunu bilmeden yaşadığı duygusal çatışmalar, oyunun merkezini oluşturuyor. Elif Artun Yüksel'in yazdığı ve Erkan Cılak'ın yönettiği oyunda, Dilek Top ve Hakan Urul rol aldı. Sezin Uygun ise reji asistanı olarak görev yaptı.

Sezon boyunca sahnelenecek

“Hatırla Ey Peri” Eylül ayından itibaren tüm sezon boyunca Ayvalık Belediye Tiyatrosu Nejat Uygur Sahnesi’nde izlenebilir. Genel Sanat Yönetmeni ve oyunun yönetmeni Erkan Cılak, “Bu proje zorlu bir süreçti, ancak oyuncu arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Alzheimer çağımızın önemli hastalıklarından biri ve bu konuda yazan Elif Artun Yüksel’in başarısı, bizim de başarımızın anahtarı oldu. 8 oyunumuzun 6’sı kendi yazarlarımız tarafından hazırlandı ve bu üretkenlik bizim için çok kıymetli. Yazara, oyunculara, ışıkçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yine gündeme damga vuracak bir iş oldu” şeklinde konuştu.