Rekabet Kurulu, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 10 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Yapılan ön araştırmalar ve incelemeler sonucunda, Hattat Traktör’e 20 milyon 675 bin 811 lira idari para cezası uygulandı. Ceza, firmanın rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve anlaşmalarla ilgili kanunu ihlal etmesinden kaynaklanıyor.

Soruşturma süreci

Rekabet Kurulu tarafından başlatılan ön araştırma kapsamında, AGCO, ARGO, Başak, Erkunt, Hattat, IPSO, Kubota, SDF ve Tümosan gibi şirketlerin bayilerinin pasif satışlarını kısıtlamaları iddiasıyla soruşturma açıldı. Ayrıca, Hattat’ın yeniden satış fiyatlarını belirlemesi iddiası ile de soruşturma süreci başlatıldı.

Taahhütler ve saonuçlar

Soruşturma sürecinde AGCO, Başak, Erkunt, Hattat, IPSO, Kubota, SDF ve Tümosan firmaları, rekabetçi endişeleri gidermek amacıyla taahhütlerde bulundu. Bu taahhütler doğrultusunda, bu şirketler hakkında yürütülen soruşturmalar sonlandırıldı. Ancak, Hattat’ın yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi suretiyle kanunu ihlal ettiği belirlendi ve 20 milyon 675 bin 811 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Rekabet Kurulu’nun rolü

Rekabet Kurulu’nun bu tür ceza ve soruşturmaları, piyasalardaki adil rekabet ortamını korumak ve rekabeti engelleyici davranışları önlemek amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Hattat’ın ceza kararının, sektördeki diğer oyuncular üzerinde de önemli bir etkisi olması bekleniyor.

Piyasalardaki yansımalar

Ceza kararının ardından, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerin rekabet kurallarına daha dikkat etmesi ve benzer ihlallerden kaçınması gerektiği vurgulanıyor.