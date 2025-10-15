Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yayımladığı Kara Rapor 2025, Türkiye’de hava kirliliğinin ulaştığı kritik boyutları ortaya koydu. Rapora göre İzmir’de bu yıl da yeterli hava kalitesi verisi toplanamadı. Bu nedenle kentteki hava durumu kapsamlı biçimde değerlendirilemedi. Ancak İzmir, hava kirliliğine bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı.

İzmir, hava kirliliğine bağlı ölümlerde üst sıralarda

Raporda, 2024 yılında hava kirliliğine bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin Osmaniye olduğu belirtilirken; ölümlerin sayısal olarak en fazla görüldüğü iller arasında İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara öne çıktı.

Uzmanlara göre PM2.5 partikül maddesi, Türkiye’deki en önemli önlenebilir ölüm nedenlerinden biri.

Ekonomik bedel 138 milyar dolar

Kara Rapor 2025’e göre Türkiye’de PM2.5 kirliliğinin yıllık ekonomik karşılığı 138 milyar dolar. Bu miktar, ülkenin 2024 yılı GSYH’sının yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor.

Uzmanlar, hava kirliliğinin azaltılması halinde hem on binlerce hayatın kurtarılabileceğini hem de ekonominin üzerindeki yükün hafifleyebileceğini belirtiyor.

Türkiye’nin hiçbir ili ‘temiz hava’ standardını karşılamadı

Rapor, 2024 yılında hiçbir ilin hava kalitesi ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarını karşılamadığını ortaya koydu.

Osmaniye, Iğdır ve Malatya en kirli ilk üç il olurken; kirliliğin başlıca nedeni olarak trafik, sanayi ve termik santraller gösterildi.

Bazı bölgelerde halk, yılın yüzde 70’inde sağlıksız hava soludu.

Hava kirliliği 7,8 milyon erken ölümle ilişkilendiriliyor

Küresel veriler, PM2.5 kirliliğinin dünyada her yıl yaklaşık 7,8 milyon erken ölüme yol açtığını gösteriyor.

Türkiye’de ise 2023 ve 2024 yıllarında bu kirlilik nedeniyle sırasıyla 63 bin 851 ve 62 bin 644 erken ölüm meydana geldi.

Temiz Hava Hakkı Platformu temsilcisi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, “Eğer PM2.5 düzeyi DSÖ’nün önerdiği 5 µg/m³ seviyesine indirilebilseydi, yılda 60 binden fazla ölüm önlenebilirdi” dedi.

Uzun süreli maruziyet demans riskini artırıyor

Cambridge Üniversitesi’nin araştırmasına göre PM2.5’e uzun süre maruz kalmak, demans riskini yaklaşık yüzde 8 oranında artırıyor.

Azot dioksit ve siyah karbon gibi kirleticilerin de aynı etkiye sahip olduğu, özellikle egzoz emisyonları ve orman yangınlarının bu riski büyüttüğü belirtildi.

Orman yangınları zehir saçıyor

Orman yangınlarından kaynaklanan PM2.5 kirliliği, sağlık üzerindeki etkisi açısından diğer kaynaklara göre çok daha zararlı.

Avrupa genelinde yapılan bir araştırmaya göre, yangın kaynaklı partikül maruziyeti solunum sistemi hastalıklarından ölümleri ciddi biçimde artırıyor.

THHP’den yedi adımlık öneri

Platform, Türkiye’nin hava kirliliğiyle mücadelede atması gereken yedi temel adımı şöyle sıraladı:

Ekonomik Etki Analizi: Kirliliğe bağlı sağlık ve ölüm maliyetleri düzenli hesaplanmalı. Ulusal İzleme Sisteminin Güçlendirilmesi: PM2.5 ölçümü yapabilen istasyonlar artırılmalı. Verilerin Şeffaf Paylaşımı: Hava kalitesi verileri kamuya açık hale getirilmeli. Bağlayıcı Limit Değer: DSÖ’nün önerdiği 5 µg/m³ seviyesine uygun mevzuat hazırlanmalı. Kirletici Kaynakların Azaltılması: Fosil yakıt kullanımı kademeli olarak sonlandırılmalı. Sağlık Politikalarına Entegrasyon: Hava kirliliği, ulusal sağlık stratejilerine dahil edilmeli. Çocuk Sağlığı Odaklı Programlar: İklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri azaltılmalı.

İzmir için öncelik: ölçüm ve şeffaflık

Uzmanlar, İzmir’deki hava kalitesi izleme altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kentte uzun süredir yeterli veri toplanamaması, yerel yönetimlerin politika geliştirmesini zorlaştırıyor.