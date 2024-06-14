1980 ile 2020 arasındaki verileri inceleyen araştırmacılar, hava kirliliğinin önlenebilir veya tedavi edilebilir hastalıklara yol açarak on milyonlarca insanın yaşamını kısalttığını belirtti. Bu çalışma, önceki araştırmalardan daha geniş kapsamlı olup, hava kirliliğinin küresel etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

İklim değişikliğinin rolü

Araştırmacılar, El Niño gibi iklim olaylarının hava kirliliğinin etkisini artırdığını ve bu durumun özellikle PM2.5 kirliliği üzerinde olumsuz etkiler yarattığını tespit etti. Bu durum, astım, kalp krizi ve diğer kronik hastalıkların yaygınlığını artırarak erken ölümlere sebep olabiliyor.

Bölgesel dağılım

Özellikle Asya'da PM2.5 kirliliğine bağlı ölümlerin yoğun olduğunu belirten çalışma, Çin ve Hindistan'ın bu ülkelerdeki yüksek ölüm sayısının büyük bir kısmını oluşturduğunu ortaya koydu. Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Japonya gibi ülkelerde de önemli ölüm sayıları görüldü.

Sağlık üzerindeki etkiler

Çalışmada, PM2.5 kirliliğine bağlı ölümlerin üçte birinin inme, üçte birinin kalp hastalığı ve geri kalanının ise akciğer hastalıkları ve enfeksiyonlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu veriler, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki geniş etkilerini gözler önüne seriyor.

İklim krizi ve gelecek perspektif

Araştırmacılar, iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla çalışmanın gerekliliğine dikkat çekiyor. Sağlık hizmetleri, hava kirliliği ile ilişkili hastalıklara daha etkin bir şekilde müdahale edebilmek için bu tür geniş kapsamlı verilere dayalı stratejiler geliştirmeye odaklanmalıdır.