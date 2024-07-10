Yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğine maruz kalmanın tüp bebek yöntemiyle canlı doğum yapma şansını yaklaşık olarak yüzde 40 oranında azalttığı belirtiliyor. Avustralya'nın Perth şehrinde yapılan çalışma, 8 yıl boyunca hava kirliliğinin dondurulmuş embriyo transferleri üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmacılar, tüp bebek için yumurtaların toplanmasından önceki iki haftada ince partikül maddelere maruz kalmanın, canlı doğum ihtimalini yüzde 38 düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı Sebastian Leathersich, "Bu çalışma, kirleticilere maruz kalmanın yumurtaların gelişimi üzerinde, embriyo transferi zamanında ve erken hamilelik aşamasında nasıl bir etki yarattığını ayrı ayrı ölçen ilk çalışma olma özelliğini taşıyor" dedi. Leathersich ayrıca, hava kirliliğinin yumurtaların gelişimi mi yoksa erken hamilelik dönemlerindeki etkisi mi olduğunu ölçebilme imkanı bulduklarını vurguladı.

Üreme sağlığını olumsuz eetkiliyor

Bu bulgular, hava kirliliğinin üreme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne sererek, sağlık politikalarının bu yönde güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırma, kirletici maddelere maruz kalmanın dünya genelinde sağlık üzerindeki geniş etkilerini de yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyor.