Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait CN-235 tipi ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan dört ve bir yaşlarındaki iki çocuğu Trabzon'dan Ankara'ya nakletmek için özel olarak hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon'dan alarak Ankara'daki hastanelere nakletti. Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz."

Çocukların sağlık durumlarının acil olması nedeniyle, hızlı bir şekilde harekete geçen Hava Kuvvetleri'nin ambulans uçağı, gerekli tüm tıbbi ekipmanlarla donatıldı. Uçak, Trabzon'dan aldığı iki küçük çocuğu Ankara'daki hastanelere güvenli bir şekilde ulaştırdı.