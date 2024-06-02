Edremit ilçesinde, Kazdağları ve çevresindeki orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek amacıyla iki adet Air Tractor AT-802 tipi hava traktörü, Koca Seyit Havalimanı'nda göreve başladı.

Yetkililer sahadan bilgi verdi

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarına karşı kullanılacak olan hava traktörleri hakkında bilgi verildi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'a bilgilendirme yapıldığı ziyarette, Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş de hazır bulundu.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 2024-2025 orman yangınları mücadele sezonunda alınan ilave tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, hava traktörlerinin hızlı müdahale için önemli bir araç olduğunu vurguladılar.