AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından sunulan tasarıyla havaalanlarındaki güvenlik önlemleri artırılıyor. Yolcuların, havacılık güvenliğini sağlamak amacıyla teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilmesi zorunlu hale geliyor.

Elle aramayı reddetme uyarısı

Tasarıya göre, teknik cihazlarla yapılan kontroller sonuçsuz kalırsa ve yolcu elle aramayı kabul etmezse, havaalanına ve uçağa kabul edilmeyecek. Bu durumda uluslararası anlaşmaların hükümleri de göz önünde bulundurulacak.

Taşkınlık ve ihlaller için ağır cezalar

Ayrıca, uçaklarda izinsiz yayın yapma, telefon kullanma, keyfi paraşütle atlayış gibi eylemler için üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak. Bu sayede uçak güvenliğine yönelik ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.