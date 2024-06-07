Dünyada 50’den fazla havayolunda kullanılan yemek kapları, bardaklar, tepsi setleri ve sofra takımları gibi ürünler üreten SEM Plastik, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Uçak Kabin İçi Ekipmanları ve Catering Fuarı'nda sürdürülebilir yeni ürün gruplarını dünya havayollarının beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Havacılık sektörünün en prestijli fuarlarından biri olan Aircraft Interiors Expo / Uçak Kabin İçi Ekipmanları ve Catering Fuarı (AIX), Almanya’nın Hamburg kentinde 28-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Uçak içi konfor, güvenlik, eğlence ve iletişim teknolojileri konusundaki en son gelişmelerin gün yüzüne çıktığı fuarda, uçak koltuklarından aydınlatma sistemlerine, kabin içi eğlence ve bağlantı sistemlerinden iç dekorasyon çözümleri ve catering hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler sergilendi.

Sürdürülebilir ürünlerle fuara damga vurdu

THY, Emirates, Qatar, Lufthansa, Avusturya Havayolları ve Singapur Havayolları gibi dünyada 50’den fazla havayolunda kullanılan yemek kapları, bardaklar, tepsi setleri ve sofra takımları gibi ürünleri kendilerinin ürettiğini belirten SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, fuarda özellikle kabin içi sürdürülebilir ikram konsept ve ekipmanlarıyla tüm katılımcıların dikkatini çektiklerini söyledi.

Havayollarında sürdürülebilirliğin giderek önem kazandığını ve kendilerinin de bu konuda önemli yenilikler yaptıklarını anlatan Eroğlu, sürdürülebilirlik konusuna odaklanmış yeni ürün gruplarını dünya havayollarının beğenisine sunduklarını ifade etti. Müşterinin isteğine göre tasarım yaptıklarını ve tasarımdan prototip’e, prototip’ten ürüne giden yolda yolcu deneyimini en üst seviye çıkaracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Eroğlu, "Bu alanda dünyanın en büyük 5'inci şirketiyiz. Sürdürülebilirlik konusunda geri dönüşmüş malzemelerin kullanımı, biyoplastikler ve kapalı çevrim geri dönüşüm sistemlerinde küresel operasyonlar yönetiyoruz. İçinde yemek pişirilen plastik yanmaz tabak ve bardak dahil birçok özel ürün dünyanın en büyük havayolu şirketleri tarafından kullanılıyor." dedi.