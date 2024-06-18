Türkiye, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü hava sahasında 5 bin 573 uçuşa hava seyrüsefer hizmeti vererek, Avrupa'da en yoğun kullanılan hava trafik hacmine sahip üçüncü ülke oldu.ANKARA (İGFA) - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı EUROCONTROLün Performans İnceleme Birimi tarafından 15 Haziran 2024 tarihinde yapılan ölçümlere göre Türkiye, EUROCONTROL üyesi 41 ülke içerisinde, 5 bin 573 uçuş ile hava sahası en yoğun ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi havayollarına da yaptıkları yatırımlar ile Dünyada ve Avrupada söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirterek, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor" dedi.

Türkiye'deki hava yolu trafiğinin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "15 Haziran 2024 tarihinde ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023 yılının aynı gününde kayıtlara geçen 3587 rakamına oranla ,8 artış göstermiştir. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.