Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu sabah saat 11.30 civarında başlayan yangın, ziraat arazisinden ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, bölgenin doğal güzelliklerini tehdit ederken, yangının boyutları dron ile havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde gözler önüne serildi.

Yangına müdahale ve çalışmalar

Bozcaada'daki yangına müdahale için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir ekip sevk edildi. Yangına, havadan 5 uçak ve 5 helikopter ile, karadan ise 11 arazöz ve orman personeliyle etkin bir şekilde müdahale ediliyor. Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yürüttüğü yoğun çalışmalar sürüyor.

Vali Toraman’dan açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Bozcaada’da çıkan yangına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz ve diğer araçlarla karadan müdahale edildi. Orman teşkilatı başta olmak üzere, yangına özveriyle müdahale eden bütün ekipleri tebrik ediyorum" dedi.