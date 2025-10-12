Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte Türkiye genelinde karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları artmaya başladı. Uzmanlar, soba ve doğalgaz sistemlerinin doğru kullanılmaması nedeniyle ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere karşı vatandaşları uyarıyor. Son olarak Aydın ve Tekirdağ’da yaşanan iki olay, bu tehlikenin ciddiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Aydın’da sobadan sızan gaz can aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti, eşi ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Salman (62) ve eşi Z.S.’den haber alamayan yakınları, çiftin kaldığı eve gittiklerinde ikisini de baygın halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çifti ambulansla hastaneye kaldırdı. Ertuğrul Salman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Z.S. ise İzmir’e sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu değerlendirildi.

Tekirdağ’da 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Hürriyet Mahallesi’ndeki bir evde meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle dört kişi zehirlendi.

Sabah saatlerinde eve gelen bakıcı S.S. (59), içerideki üç kişiyi baygın halde buldu. Okul müdürü F.Ç. (57), eşi B.Ç. (54) ve kayınvalide G.A. (85) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası doğal gaz ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Uzmanlar uyarıyor: “Önleminizi alın”

Son haftalarda farklı illerden gelen benzer olayların ardından uzmanlar, özellikle soba ve doğalgaz sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre karbonmonoksit zehirlenmesi, havalandırması yetersiz alanlarda sobaların hatalı kurulumu veya bacaların tıkanması sonucu ortaya çıkıyor.

Vatandaşların kış aylarında soba ve kombi sistemlerini mutlaka yetkili servisler tarafından kontrol ettirmesi ve odaların düzenli olarak havalandırılması tavsiye ediliyor.

Son günlerde artış dikkat çekiyor

Denizli’de geçtiğimiz hafta yaşanan bir başka soba zehirlenmesi vakasında da bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, benzer trajedilerin önüne geçilmesi için özellikle rüzgarlı havalarda soba kullanılan alanlarda baca çekişinin kontrol edilmesini öneriyor.