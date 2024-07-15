Otoyol üzeri Havalimanı Gişeler-Torbalı Kavşağı arası Servis Alanı mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, İzmir ve Aydın istikametlerinde trafikte büyük yoğunluğa neden oldu. Yangın nedeniyle güvenlik önlemleri alınmış olup, İzmir istikametine doğru 2 km trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yangın ve trafik yoğunluğu

Bugün sabah saatlerinde Havalimanı Gişeler ile Torbalı Kavşağı arasında Servis Alanı mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğuna yol açtı. İzmir istikametine doğru 2 km uzunluğunda bir trafik kuyruğu oluşmuş durumda. Yangının sebebi henüz belirlenememiş olup, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Güvenlik önlemleri ve müdahale

Yangın haberinin alınmasıyla birlikte olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangının yayılmasını önlemek için müdahale başlatıldı. Sürücülerin yangın bölgesine yaklaşırken dikkatli olmaları ve güvenlik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları önem arz ediyor.