Akçay Caddesi üzerinde, havalimanı kavşağına yaklaşık 150 metre mesafede, havalimanı istikametine doğru maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.

Olay yerindeki araçların yol dışına çıkartılma çalışmalarının hala devam ettiği bildirilirken, durum, geriye doğru trafik akışının Optimum mevkiine kadar etkilenmesine neden olduğu öğrenildi.

Yola çıkacak olan sürücüler için bilgilendirme, sosyal medya platformları üzerinden İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından yapılıyor.