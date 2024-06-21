Siirt’te yıldırım yangını

Siirt Havalimanı yakınında bulunan ekili bir araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kezer Çayı mevkiinde meydana gelen olayda, buğday tarlasında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Ekipler seferber oldu

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriyor.

Yoğun duman gökyüzünü kapladı

Yangının etkisiyle yoğun duman gökyüzünü kapladı. Bölgedeki ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni ve mücadele

Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tespit edilirken, ekiplerin yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler mücadeleyi sürdürüyor

Siirt Havalimanı yakınında meydana gelen bu yangın, çevredeki tarım arazileri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ekiplerin koordineli çalışmaları sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alınması hedefleniyor.