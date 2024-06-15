Yolcuların memnuniyetini öncelik olarak belirleyen THY, bayram boyunca ek seferler düzenleyerek artan talebi karşılamaya çalışıyor.

Avrupa hava sahasında yoğunluk

Üstün, mevcut meteorolojik etkiler ve Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle bazı uçuşların kalkışlarında slot uygulanarak gecikmeler yaşandığını belirtti. "Bayrak taşıyıcı havayolumuz, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir. Ancak, Avrupa hava sahasında yoğunluk yaşanmakta ve bu da seferlerimizin kalkışlarında zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir" dedi.

Gecikmeleri minimize etme çabası

THY, gecikmeleri en aza indirmek için yetkili ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yolculara uçuşlarının güncel durumu hakkında zamanında bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Üstün, "Süreci minimize etmek için çalışıyoruz ve yolcularımıza uçuşlarının güncel durumu hakkında vakitlice bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Yolculara iyi uçuşlar dileği

Yahya Üstün, THY'nin kalitesinden ödün vermeden yolcularına en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz" dedi.

Yolcu memnuniyeti ön planda

Yolcu memnuniyetini daima odak noktası olarak belirleyen THY, bayram boyunca ilave seferlerle yolcuların taleplerini karşılamayı sürdürüyor. Meteorolojik etkiler ve hava sahası yoğunlukları gibi dış etkenlere rağmen, yolcuların uçuşlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Süreç yönetimi ve bilgilendirme

Yahya Üstün, gecikme sürecini minimize etmek adına yetkili ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yolculara uçuşlarının güncel durumu hakkında anında bilgilendirme yapıldığını belirtti. Bu sayede, yolcuların mağduriyet yaşamaması ve seyahatlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.