Almanya’da Frankfurt Havalimanı’nda iklim aktivistlerinin protestosu nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durdu. Frankfurt Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, bugün için planlanan bin 400 uçuştan 140’ının iptal edildiği belirtildi.

Frankfurt Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “İklim aktivistlerinin eyleminin ardından Frankfurt Havalimanı 07.50'den itibaren tüm pistleriyle yeniden faaliyete geçti. İklim aktivistleri bugün havalimanına erişim sağladı. Federal ve eyalet polisi, havalimanı güvenliği ve havalimanı itfaiyesi derhal harekete geçti. Güvenlik nedeniyle tüm havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak derhal durdurulmuştur. Tüm pistler 07.50'den itibaren yeniden faaliyete geçmiştir. Operasyon günü için yaklaşık bin 400 uçuş planlanmıştı. Şu ana kadar 140 civarında iptal gerçekleşti. Operasyon gününün geri kalanında gecikmeler beklenmektedir. Yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayollarının web sitelerinden kontrol etmeleri isteniyor” denildi.

Dün de Köln’de yaşanmıştı

Ülkede dün Köln-Bonn Havalimanı’nda da uçuşlar iklim protestoları nedeniyle durmuştu. Köln-Bonn Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Yetkisiz kişiler, 24 Temmuz 2024 Çarşamba sabahı Köln/Bonn Havalimanı'nın güvenlik alanına erişim sağladı. Polis operasyonları nedeniyle uçuş operasyonları şu anda durduruldu. Daha fazla bilgi elde edilir edilmez sağlanacaktır” denilmişti.

"Bugün sadece bir başlangıçtı"

Protestoyu düzenleyen Letzte Generation (Son Nesil) grubu, X hesabından havalimanı trafiğini engellediklerini açıklayarak aktivistlerin ellerini piste yapıştırdığı fotoğraflar paylaştı.

Aktivist Ronja Juenkler, Köln protesto hakkında “Bugün sadece bir başlangıçtı. Önümüzdeki haftalarda bunu Almanya’da, Avrupa’da ve dünyanın her yerinde tekrarlayacağız” dedi.