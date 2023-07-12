İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; geçtiğimiz yıl 8 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve üzerlerinden 3 külçe altın, 74 bin 600 dolar ile 209 bin 895 dirhem ele geçirilen N.Ç, İ.Y, T.C.İ ve Ü.Ç. ile ilgili araştırmalarını derinleştirdi. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelilere ait dijital materyalin incelenmesi sonucu el konulan altın ve döviz cinsi paranın sanal bahis sitesi işleten ve İlker Zorlu Grubu olarak bilinen suç şebekesiyle bağlantılı kişilere ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından polis bu sefer şüphelilerin bağlantılı oldukları sanal bahis sitesi işleten kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarını tamamlayan polis, bu sabah sanal bahis sitesi işleten İlker Zorlu Grubu'na üye 17 şüpheliye operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu'da çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğunu belirlerken 7 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

