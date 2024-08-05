Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Hamit Kuk, havalimanlarındaki rötarlar nedeniyle haziran ayından bu yana turistlerden çok sayıda şikâyet aldıklarını söyledi. Kuk, "Daha önceleri turisti, iki saat önceden havalimanına götürüyorduk. Şimdi altı saat önceden götürüyoruz. Bu durum memnuniyetsizliğe neden oluyor" dedi.

Türkiye genelinde havalimanlarındaki rötarlardan, turizm kenti Antalya'yı da olumsuz etkilendi. Bu yıl 17 milyon turist hedefleyen kentte, günde her iki dakikada bir uçak inip kalıkıyor. Çoğunluğu yurt dışından gelen turistler hem otellerine giderken hem de ülkelerine dönerken uzun saatler beklemek zorunda kalıyor.

“Turist son dakikasına kadar tatil yapmak ister”

TÜRSAB Başkan Danışmanı Hamit Kuk, rötarlar nedeniyle turistten şikâyet düzeyine varan geri dönüşler aldıklarını söyledi. Rötarların başladığı haziran ayından bu yana en çok şikâyetin bu konuda geldiğini belirten Hamit Kuk, "Daha önceleri turisti, iki saat önceden havalimanına götürüyorduk. Şimdi altı saat önceden götürüyoruz. Bu durum turistte memnuniyetsizliğe neden oluyor. Turist son dakikasına kadar tatil yapmak ister" diye konuştu.

Kent içi trafiğin de bir sorun oluşturduğunu belirten Kuk, turistlerden bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.