El ile arama

Artık tüm yolcular, yanlarındaki eşyalar ve teknik cihazlar dahil olmak üzere, havaalanına ve uçağa binmeden önce el ile aranacak.

Reddetme hakkı yok

Yolcular, kendileri ve eşyaları için el ile aramayı kabul etmedikleri takdirde havaalanına ve uçağa kabul edilmeyecek.

Kapsamlı arama

Özel güvenlik görevlileri, polis gözetiminde kişilerin üstlerini, eşyalarını, bagajlarını, kargolarını ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle arayabilecek.

Şüpheli bagajlar

Güvenlik şüphesiyle, yolcusu veya sahibi olmaksızın bagajlar, kargolar ve diğer mallar açılıp aranabilecek ve taşınması yasaklı ürünler emanete alınabilecek.

Uçakta suç işleyenlere ceza

Uçakta işlenen suçlarda pilotun yetkili makamlara bilgi vermemesi durumunda 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Drone uçuranlara dikkat

Uçuş izni almadan veya sivil havacılık ya da mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında drone uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişilere 60 bin lira ceza kesilecek.

Yasa ne zaman çıkacak?

Yeni yasa teklifinin Kurban Bayramı'nın ardından Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.