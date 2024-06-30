Ulaştırma alanında kapsamlı düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geliyor. Bu düzenlemeler, havalimanlarındaki güvenlik tedbirlerinden denizcilik alanındaki ücret tarifelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Havacılık güvenliğinde yeni adımlar

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülecek olan kanun teklifi, havacılık güvenliğini artırmayı hedefleyen önemli düzenlemeler içeriyor.

Özel güvenliğe yeni görevler

Havacılık güvenlik tedbirleri, genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilebilecek. Bu sayede havalimanlarındaki güvenlik önlemleri daha etkin bir şekilde uygulanabilecek.

Elle arama düzenlemesi

Yolcular, havalimanlarında cihazlarla yapılan kontrollerin yetersiz olduğu durumlarda kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde uçağa kabul edilmeyecek.

Denizcilik alanındaki düzenlemeler

Kanun teklifi, denizcilik alanında da önemli düzenlemeler getiriyor.

Demirleme Ücret Tarifesi

Teklife göre, demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi için geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş esnasında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar dahilinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

İdari Para Cezaları

Denizlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak.