Alman hava yolu şirketi Lufthansa’da işten çıkarma süreci gündeme geldi. Şirketin idari maliyetleri yüzde 20 azaltma planı çerçevesinde yaklaşık 15 bin çalışanın bir bölümünü etkileyecek işten çıkarmalar bekleniyor.

Lufthansa’dan maliyet düşürme planı

Alman basınında yer alan haberlere göre Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, şirket içinde düzenlenen toplantıda idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılacağını duyurdu. Bu kararın, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20’sini etkilemesi bekleniyor.

İşten çıkarma sayısı belirsiz

Lufthansa Grubu’nun toplamda 103 bin kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Ancak işten çıkarmaların kesin sayısı henüz netleşmedi. Şirket, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Resmi duyuru tarihi

Lufthansa’nın maliyet azaltma planını 29 Eylül’de düzenlenecek sermaye piyasaları günü etkinliğinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.