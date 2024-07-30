Şikayetvar, son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan havayolu şirketleriyle ilgili en çok şikâyet edilen konuları derledi. Verilere göre; son bir yılda şikayetler yüzde 58 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 10 bin 511 olan şikâyet sayısı 2024’te 16 bin 446’ya ulaştı. Yolcular “Sürekli rötar oluyor, uçak kalkıyor ama inerken yere çakılır gibi iniyor. Biz ne zaman Afrika ülkesi gibi olduk?” diye isyan etti.

Şikayetvar, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan havayolu ulaşım firmalarıyla ilgili verilerini açıkladı. Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre, havayolu ulaşım firmalarıyla ilgili 2023’ün ilk 7 ayı ile 2024’ün aynı dönemi kıyaslandığında şikâyetlerin artış oranının yüzde 58 olduğu gözlemleniyor. İlgili sektörde geçen yıl 10 bin 511 olan şikâyet sayısı 2024’te 16 bin 446’ya ulaşıyor.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, en çok şikâyet edilen konuların başında rötarlar ve iptal edilen uçuşlar geliyor. Havayolu şirketlerinin bu konuyla ilgili yolcuları yeterince bilgilendirmemesi ya da eksik bilgilendirmesi tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.

“Saatlerdir uçuşumuzu erteliyorlar”

Bir yolcu Şikayetvar’da tepkisini “Saatlerdir bizleri, uçuşumuzu erteleyerek mağdur ediyorlar, bir dünya ücret ödeyip hizmet alamamak, sorunlarımızı iletebileceğimiz gerçek bir muhatap bulamamak çok büyük bir sorun. Herkes iş güç sahibi, çocuklu insanlar perişan oldular. Hizmet veremeyecekseniz çekilin bu sektörden insanları mağdur etmeye hakkınız yok. Kimse sizin beceriksizliğiniz yüzünden havalimanlarında sürünmek zorunda değil. Bu yarattığınız sorunların biz özrü olur umarım. Bu şikâyeti bir de web sitelerinden yapmak istedim ama orası da tam bir fiyasko olduğu için şikâyetimi kaydedemedim” sözleriyle dile getirdi.

“Açıklama yok, altı saattir bekliyoruz”

İstanbul Havalimanı ve Sao Paulo arasındaki uçuşta birçok sorun yaşandığını yazan bir yolcu önce altı saatlik bir rötar oluştuğunu, sonra 19.10’da uçağın kalkacağı söylenmesine rağmen hâlâ uçağa alınmadıklarını belirtti. “Ayrıca hiçbir açıklama da yapılmıyor bari ne olmuş onu öğrenelim, hâlâ bekliyoruz” diye yazdı.

“Uçuşumuz iptal oldu, Sırp yetkililerle muhatap kaldık”

Başka bir yolcu ise Belgrad-İzmir uçağının iptal edilmesi nedeniyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Sırp yetkililerle muhatap kalmak zorunda kaldıklarını söyleyen yolcu uçak öyküsünü şöyle anlattı:

“28.07.2024 günü saat 18.55 de yapılacak olan Belgrad-İzmir uçuşu iptal oldu. Tüm yolcular otele yönlendirildi. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Bizi sadece Sırp yetkililerle muhatap ediyorlar. O kadar yolcu için sadece iki otobüs geldi. Yeni uçuş bilgisini bize iletmiyorlar. Mail ve telefon bilgimiz firmada var. Acil açıklama ve bilgilendirme bekliyoruz.”

“Daha önce böyle uçuş, böyle kötü bir durum yaşamadım”

“Uçuş esnasında iki buçuk saat boyunca havada kalmış bulunmaktayız. Konu hakkında asla kimseden özür dilenmedi, bir açıklama yapılmadı. Uçuştaki tüm insanlar panik ve telaş içinde kaldılar. Bir de o kadar gecikme üstüne valizimi patlatmışlar ve bantta kıyafetlerimi topladım. Daha önce böyle uçuş böyle kötü bir durum yaşamadım. Haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Her yere şikayette bulunacağım. Hakkımı asla helal etmiyorum.”

“15 yaşında bilmediğim bir ülkede, tek başına kalıyorum ve bavulum yok”

Bagajların kaybolması, hasar görmesi veya geç teslim edilmesi sıkça şikâyet edilen konular arasında yer alıyor. Şikayetvar’a ulaşan yolcular, bagajlarının güvenli bir şekilde taşınmasını ve zamanında teslim edilmesini talep ediyor​.

15 yaşında öğrenci bavulumu kaybettiğini ancak yetkililere ulaşamadığından şikâyet etti. Acil yardım isteyen öğrenci “28 Temmuz İstanbul Münih uçağı ile Münih'e tek başıma uçtum fakat bavulum çıkmadı. Rapor doldurdum tutanak tutturdum ama kimse bana geri dönmedi ve bilgi alamıyorum. Bilmediğim bir ülkede bilmediğim bir yerde tek başına kalıyorum ve bavulum yok. Bana yardımcı olmuyor. Acil bana yardım gerekiyor, bavulum gerekiyor” dedi.

“Bilgisayarımın ekranını kırdılar”

Ankara'dan Elazığ’a yolculuk eden bir yurttaş ise bilgisayarının kırıldığını şu sözlerle anlatıyor:

“Firma yetkilileri valizimdeki bulunan monitör ekranını alamayacaklarını belirtti. ‘Ancak el bagajı olarak alabilirsiniz’ dediler apar topar havaalanında bir el bagajı buldum ve monitörü koydum. Güvenlikten geçtim. Tam hostes karşılama alanının önünde bir kadın tarafından durduruldum ve elimdeki çantayı girişte bırakmam gerektiğini çıkışında aynı şekilde alacağım söylendi. Israrla kadına ‘çantamda monitör var bakın alt kısma konulmamalı, kırılabilir’ dememe rağmen ‘asla bir şey olmayacak. Endişeniz olmasın’ denildi ve zorla elimden alındı. O an ‘Bakın bilgisayara bir şey olma ihtimali var ise inebilirim’ dememe rağmen güvence verip beni oturttular. İndiğinde ise bilgisayarım valizlerle birlikte fırlatıldı ve kırıldı. Şirket bilgisayarı hasarımın karşılanmasını talep ediyorum.”

Havayolu şirketlerinin müşteri hizmetleri kalitesinin yetersiz olması, uçak içi ikramların kalitesizliği veya eksikliği, koltukların konfor düzeyinin düşük olması gibi konular da şikâyet konuları arasında. Havayolu şirketlerinin iptal, rötar veya bagaj sorunları gibi durumlarda yolculara yönelik politikaları ve bu politikaların uygulanma şekli de şikâyet konusu olabiliyor. Yolcular, tazminat ve diğer haklarının korunmasını bekliyor.