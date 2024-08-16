Balıkesir’in Havran ilçesi, meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan incir çeşitleriyle dikkat çekiyor. İlçede yetiştirilen incirler, hem yaş hem de kuru olarak iç ve dış piyasalarda rağbet görüyor. Yılda ortalama 2 bin ton incir hasadı yapılan Havran’da, üreticiler bu bereketli meyveyle geçimlerini sağlıyor.

Havran’ın bereketli topraklarından dünyaya

Havran, mandalina, zeytin ve nar üretiminde olduğu kadar incir üretiminde de adından söz ettiriyor. İlçede 2 bin dekar alanda yetiştirilen yaklaşık 19 bin incir ağacından elde edilen ürünler, iç ve dış pazarlara gönderiliyor. Havran’ın coğrafi işaret tescilli “Havran siyah inciri” ve kurutularak tüketilen “sarı dizilik” ile “kara dizilik” incirleri, özellikle son yıllarda büyük ilgi görüyor.

Temmuz ayında başlayan hasat sezonu, siyah ve kara dizilik incirlerin yaş olarak iç pazara sunulmasıyla devam ediyor. Yeşil renkte toplanan “sarı dizilik” incirler ise kurutulup, Aydın’daki fabrikalarda paketleniyor ve ABD, Çin, İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor. Havran’daki incir üretimi, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

“İncirimize ilgi artıyor”

Havranlı zeytin ve incir üreticisi Akif Tekin, 500 dönüm arazide incir yetiştirerek yılda ortalama 100 ton ürün elde ettiklerini belirtiyor. Tekin, incirin bereketli bir meyve olduğunu ve ilçelerinin tescilli ürünü olan bu incire olan ilginin her geçen gün arttığını ifade ediyor. Ayrıca, yaklaşık 80 işçi çalıştırarak istihdama katkı sağladıklarını da vurgulayan Tekin, incir üretiminde kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Ziyaretçilerden tam not

Adana’dan tatil için Havran’a gelen Faruk Yavuz, incirlerin doğallığından dolayı bu ürünü tercih ettiğini belirtti. Yavuz, “İncirler taze ve gayet güzel. Yol üzerinden geçenlere tavsiye ederim” diyerek, Havran incirlerinin lezzetini övdü. Kahramanmaraş’tan tatil için gelen Cihat Çiçekler ise dönüş yolunda yemek üzere incir aldıklarını dile getirdi.

Belediye ve Koruma Derneği’nden destek

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçede üretilen siyah incirin kabuğunun ince olduğunu ve kabuğuyla birlikte tüketilebildiğini belirterek, “Kabuğuyla tüketilebiliyor ve içinden bal gibi lezzet akıyor. Hasat edildikten sonra sergilere serilerek kurutuluyor, daha sonra hem iç pazara gönderiliyor hem de ihraç ediliyor. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Havran Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Halil Bıçakçı da incirin değerli bir ürün olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı. Hırsızlığa karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Bıçakçı, dron desteğiyle ve emniyet güçleriyle iş birliği yaparak çiftçilerin ürünlerini korumak için çalıştıklarını ifade etti.