Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran İmam Hatip Ortaokulu ve Gülsüm-Mehmet Uysal Büyükdere İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldular.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, karne töreninde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Karne heyecanı ve mutluluğu yaşayan sevgili öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik eder, iyi tatiller dileriz.” Öğrencilerin başarılarına ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına vurgu yaparak, tatil öncesinde öğrencilerin dinlenip enerji toplamalarını temenni etti.

Törende, öğrencilerin heyecanlı bekleyişi, aldıkları karneyle birlikte sevinçleri gözler önüne serildi. Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir'in öğrencilerle bire bir ilgilenerek karne dağıttıkları görüntüler, etkinliğin neşeli atmosferini yansıttı.