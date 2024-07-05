Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Hasköy köyü gişeler mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrol ve denetim faaliyetinde, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçuna yönelik 2 adet yakalaması bulunan A.K. isimli şahıs güvenlik kuvvetlerince yakalandı.

Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.