Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan lüks bir sitenin havuzunda yaşanan olayda, kadınların havuza girmesini engellemek isteyen bir grup, site sakinlerine tehditler savurdu. Olay, büyük tepki topladı.

Baltalarla Havuzu Bastılar

İddiaya göre, kadınların havuza girmesini engellemek isteyen grup, ellerinde baltalarla havuzu bastı. Grup, "Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz. Mezarları bile belli değil" şeklinde tehditler savururken, "Havuzu kapattıracağız, çimento dökeceğiz" diyerek şezlongları kırıp havuza attı.

Milletvekillerinden Tepki

Yaşanan skandala milletvekillerinden de sert tepkiler geldi. Milletvekilleri, olayın Diyarbakır’da kirli bir oyunun parçası olduğunu belirterek, "Diyarbakır’da kirli bir oyunu adım adım devreye sokmak istiyorlar. Dans eden gençler dövülüyor, kahve içen yurttaşlar taciz ediliyor" ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları ve Tepkiler

Olayın gerçekleştiği 7 bloklu lüks sitenin sakinleri, bu tür tehdit ve saldırılardan büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda hızla yayılan görüntüler, geniş yankı uyandırdı ve birçok kesimden tepki topladı. Olayın ardından, kadınların güvenliği ve yaşam alanlarının korunması için yetkililerden acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

"AĞABABALARINIZI ÖLDÜRMÜŞÜZ"

Tartışma büyürken ismi öğrenilemeyen bir şahıs, "Hele hanginizin gücü bize yetiyor. Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil. Siz kiminle konuşuyorsunuz. Havuzu kapattıracağız, çimento dökeceğiz" diyerek site sakinlerine tehditler savurdu.

Site sakinlerinin şahıs hakkında şikayetçi olacağı belirtildi.

MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, olay üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Devletin içerisindeki karanlık odaklar son zamanlarda Diyarbakır’da kirli bir oyunu adım adım devreye sokmak istiyor. Dans eden gençler dövülüyor, kahve içen yurttaşlar taciz ediliyor. Son olarak bir şahıs kadınları 'Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil' diyerek tehdit ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Emniyet’i bu karanlık saldırıları izlemekle mi yetineceksiniz? Yoksa sizde bu planın bir parçası mısınız?” (CUMHURİYET)