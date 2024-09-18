Son günlerde sosyal medya ve velilerden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Yentür, İstanbul’da 392 özel Anadolu lisesi ve 64 özel fen lisesinin bulunduğunu belirtti. İddialara göre, bazı özel okullar, 12. sınıf öğrencilerine okula gitmeden, devamsızlık ve not garantisi sunarak eğitim sürecini manipüle ediyor.

Denetim süreci başlıyor

Yentür, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sahada 162 müfettiş ile bu okulları ve kursları denetleme kararı aldıklarını duyurdu. “Velilerimize sesleniyoruz; böyle bir duruma asla müsaade edilmeyecek,” diyen Yentür, 30 günü aşan devamsızlık durumunda öğrencilerin sınıf tekrarına kalacaklarını hatırlattı.

En ağır cezalar uygulanacak

Yentür, tespit edilen sorunlu kurumlara en ağır idari ve mali cezaların uygulanacağını vurguladı. “Okula devam etmenin önemi büyük; öğrenciler, müfredatla uyumlu çalıştıklarında başarılarını artırıyorlar” diye ekledi.

Velilere önemli uyarılar

Özel okulların çoğunluğunun kurallara uyduğunu belirten Yentür, “Bu durumu istismar eden kurumlara karşı çok sıkı takipte olacağız” ifadesini kullandı. Velilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Yentür, hem maddi hem de akademik kayıplara yol açmamak adına bu tür kurumlarla temasa geçmemeleri gerektiğini söyledi.

Yaşanan bu durum, eğitim sistemindeki denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yentür, tespit edilen kurumlar hakkında gereken tüm idari işlemlerin uygulanacağını belirterek, eğitimdeki kalitenin korunması adına kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.