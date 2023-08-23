Sivas'ta oturan Songül Arslan, lisede İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ancak ailesi şehir dışına izin vermeyince eğitimine başlayamadı. Sivas'ta 2 yıllık bankacılık ve sigortacılık eğitim alan Arslan, daha sonra Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girip, işletme bölümünü bitirdi. 2012 yılında L.G. ile evlenip, 2 çocuk dünyaya getiren Arslan, bir süre sonra eşi ile anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Bu süreçte içinde kalan hukuk okuma hayalini gerçekleştirmek isteyen Arslan, 2020 yılında özel bir üniversiteyi burslu olarak kazandı. Üstten ders alıp, hukuk fakültesini 2,5 yılda bitiren Arslan, adliyede staja başladı. Staj sürecinde eşinden de boşanan Arslan, şimdi hakimlik sınavlarına hazırlanıyor.



'DERECE İLE BİTİRDİM, 2 ÇOCUĞUM OLDU'



Hukuk okumayı küçük yaşlardan beri hayal ettiğini belirten Songül Arslan, "2005 lise mezunuyum. 2006'da üniversite sınavına girdiğimde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştım. Ailem şehir dışında okumamı istemedi. İçimde hukuk fakültesinin arzusu, oradan itibaren kalmıştı. Ertesi yıl puanım kırılmıştı ve sadece kendi şehrimde okuyabileceğim için banka ve sigortacılık bölümünü tercih ettim. Dereceyle tamamladım, akabinde DGS'ye girdim. Bu kez Marmara Üniversitesi'nde Aktüerya Bölümü'nü kazanmıştım. Yine aynı sebeplerle şehir dışına çıkamadım. Ben de kendi şehrimde, lisans tamamlamak istediğim için işletme bölümünü bitirdim. Sonrasında evlendim ve 2 çocuğum oldu" dedi.



'OKULUMU 2,5 YILDA TAMAMLADIM'



Evliliğinde sorun yaşamaya başlayınca, hayatı için farklı kararlar alması gerektiğini düşünen Arslan, "Tekrardan eğitim hayatına dönmem gerektiğini düşündüm. Bunu eşim ile paylaştığımda buna onay verdi, destekçisi oldu. Sınava girip, Ankara'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandım. Bu zor bir süreçti. Okulumu burslu olarak tamamladım. Sürekli çocuklarımla okula gidip, gelmek durumunda kaldım. Çocuklarım yeri geliyor kafeteryada, yeri geliyor kapının önünde beni bekliyorlardı. Ya da bir arkadaşıma emanet etmek durumunda kalıyordum. Okulumu 2,5 yılda tamamladım. Okulumu tamamladıktan sonra adliyede stajım başladı" diye konuştu.

Staja başladıktan sonra, mart ayında boşandığını anlatan Arslan, "Böylece ilk davam, kendi davam oldu. Hayat bana her zaman şunu yaşattı. Öğrendiğim, edindiğim tecrübeleri hep canlı canlı yaşadım. Bu, çocuk hakları, kadın hakları, birey haklarını savunma arzum ile birebir şahit olduğum olaylardan dolayı gerçekleşti" diye konuştu.



'ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM'



12 yaşında kanserden kaybettiği annesi Saadet Arslan sayesinde azimli olduğunu ve bütün başarılarını annesinin ruhuna adadığını belirten Arslan, şimdi de hakimlik sınavına hazırlandığını dile getirdi. Arslan, "Hedefim; vatana, millete, anayasasına bağlı güçlü bir hakim olabilmek. Her zaman yargının ve hukukun 3 sacayağından biri olmak istedim. Karar mercii olmak fıtratımda var. Gerçekten zor bir süreci geride bıraktım. Bu süreçte herkes bana destek oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar zor gelse de çok büyük bir adım atmışım. Büyük bir şeye, küçük bir hamlem kaldı. Farklı bir duygu. Çok mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar evlatlarım ile mutlu olup, gururlanıyordum. Ama artık kendim ile gurur duymanın onurunu bambaşka yaşıyorum" dedi.