Yok efendim harika mücadele ediyoruz… Birlik ve beraberlik içinde önümüzde kimse duramayacak… Bozkurt işaretleri, gaza gelmeler.

Onları şöyle bir geçelim. Turnuva bitti, gömülü olan savaş baltaları çıktı. Amaç “başarısız olalım da bunları söyleyelim” değil. Hayal dünyasında olanlara saygımızdan bekledik.

Beni en çok rahatsız eden konu taktik ve teknik haricinde A Milli Takım’ın gelmiş olduğu durum.

Ben iyi hatırlıyorum, Galatasaray’ın Monaco ile oynadığı ve kazandığı dönemlerde maçtan sonra herkes bayraklarla sokaklara çıkardı. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve diğer tüm takımların taraftarları milli formalar ile çılgınlar gibi sevinirdi. Çünkü biz Türk ’ üz… Yurtdışında hepimizin sevineceği bir başarı göstermişiz.

Bugün Avrupa Şampiyonası’na bakıyorum, taraftarlar sosyal medyadan poz veriyor. Üzerinde tuttuğu takımın forması, “Almanya’da takımımızı temsil ettik” şunu-bunu yaptık. Yahu geçin bunları. Orada oynanan Milli Takım ’ ın maçı. Lig biteli çok oldu uyanın. ‘ Biz burada da tribünde güçlüyüz ’ ayaklarını bırakın.

Dikkat ediyor musunuz Hollanda neden tamamen tribünde turuncu? Var mı aralarda Feyenoord, Ajax ya da PSV forması? Ya da İngiltere tribünleri neden bembeyaz?

İşte sahanın dışında ne haldeysek içinde de aynı durumdayız. Tek yürek falan değiliz. Galatasaraylı neden oynuyor? Fenerbahçeli neden oynuyor? Gruplaşmalar-tartışmalar. Kusura bakmayın da bizi ancak biz anlarız.

Öyle defans yaparak ite kaka başarılar bizi mutlu etmez. Takım içindeki kavgalar bizi mutlu etmez. Kısaca yabancı hoca Türk’ün halinden anlamaz. Sen kariyer yapacaksın diye forvetsiz oynaman heyecanımızı geri getirmez.

Bence o ‘ Bozkurt ’ işaretinden ne anladığını önce Montella’ya sonra kendimize bir sormak lazım. Bu kadar milliyetçiysek neden takımı İtalyan hoca çalıştırıyor? O ruhu getirecek içimizden bir hoca geldiğinde başarı da gelecektir.

Mücadeleye saygımız sonsuz ama bir şeyler değişmezse böyle iki turun üstüne destan yazarız, yerimizde sayarız. Yapılacak şey çok basit. En tepeden başlayalım değişime, aşağısı zaten düzelir. Şimdi bittiyse kupa hayallerimiz, bir dahaki turnuvaya kadar dağılalım. Yenisine nasıl bir düzende gireceğiz bekleyip görelim.