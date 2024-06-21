Cruise gemileri, her bütçeye ve zevke uygun seçenekler sunan konforlu konaklama imkanları, lezzetli yemekler, çeşitli eğlence programları ve daha fazlasıyla size rüyalarınızdaki tatili yaşatıyor.

2024 yaz sezonu Cruise fiyatları nasıl?

Kişi başı iç kabin: 2.000 TL - 5.000 TL

Kişi başı deniz manzaralı kabin: 3.000 TL - 7.000 TL

Kişi başı süit kabin: 5.000 TL - 10.000 TL

Kişi başı lüks süit kabin: 10.000 TL ve üzeri

Cruise tatillerine dahil hizmetler neler?

Cruise tatillerindeki hizmetlere; konaklama, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği, su, meyve suyu, kahve ve çay gibi bazı içecekler, eğlence programları, havuz ve spor salonu kullanımı ile bazı limanlarda kara gezileri dahil.

Peki dahil olmayan hizmetler neler?

Dahil olmayan hizmetler arasında ise uçak bileti, liman vergileri, alkol ve özel şişeler gibi içecekler, bahşişler, kişisel harcamalar ve bazı kara gezileri bulunuyor.

Cruise tatili seçerken nelere dikkat edilmeli?

Rota

Cruise gemisi hangi liman şehirlerini ziyaret edecek?

Konaklama

Hangi kabin türünü tercih edersiniz?

Fiyat

Bütçeniz nedir?

Hizmetler

Cruise'a hangi hizmetler dahildir?

Eğlence

Cruise'da hangi eğlence programları sunulmaktadır?

Yemekler

Cruise'da hangi yemekler sunulmaktadır?

Yolcular

Cruise'da kimler seyahat edecek?

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