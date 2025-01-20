2000’li yıllara damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinin "Pikaçu" karakteri Kerem Kupacı, yıllar sonra katıldığı bir programda, Perran Kutman ile tanıştığı anı samimi bir şekilde paylaştı. Diziye dair birçok anıyı tazeleyen Kupacı, en dikkat çekici açıklamayı ise Kutman ile olan karşılaşmasına dair yaptı.

“Perran ablayla tanıştım, hiç konuşamadım”

Ekotürk kanalında katıldığı bir programda konuşan Kupacı, Perran Kutman ile tanışmasının ne kadar heyecan verici olduğunu dile getirerek, o anı şu şekilde anlattı: “Perran ablayla tanıştım, ama ben yapamam, olamaz yani. Çok heyecanlanıyordum. O kadar heyecanlıydım ki, tanıştığım gün hiç konuşamadım. Sonra Perran abla, ben çıktıktan sonra demiş ki, ‘Ganicim, tamam sen çok iyi bir oyuncu olduğunu anlattın ama konuşabiliyor mu? Hiç sesi çıkmadı’ demiş. Öyle dondum kaldım.”

Kupacı, o anki heyecanını ve sessizliğini hala gülerek anlatırken, ünlü oyuncu ile tanışmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı.

Perran Kutman, Türk televizyonunun en sevilen ve saygı duyulan isimlerinden birisi olarak tanınıyor. Kutman’ın bu kadar büyük bir oyuncu olmasının yanında, genç bir oyuncu olarak ona yaklaşmanın ne kadar zorlayıcı bir deneyim olabileceğini Kupacı’nın sözlerinden anlamak mümkün. Özellikle ilk tanışmada yaşadığı heyecan, Kupacı’nın samimiyetini ve içtenliğini gözler önüne seriyor.