İSTANBUL (AA) - Hayat Finans ve Octet Türkiye, platform üyesi işletmelerin nakit akışlarını etkin ve verimli yönetmelerine olanak sağlanacağı işbirliğine gitti.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, imzalanan işbirliği kapsamında Octet Türkiye, Hayat Finans müşterilerine Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ve Tedarikçi Finansmanı (TF) alanında dijital platformu üzerinden hizmet verecek.

Bu hizmet sayesinde şirketler tek bir platformda ticaretin taraflarıyla buluşurken, nakit akışlarını bozmadan, ödeme ve tahsilat işlemlerini kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Octet Türkiye üyesi olan işletmeler, Hayat Finans'ın hizmetleriyle ödemelerini ve tahsilatlarını gününde ve güvenli bir şekilde yapabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Yeniel, Octet Türkiye ile yaptıkları anlaşma kapsamında işletmelerin ticari hayatlarını pürüzsüz hale getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Yeniel, TF ve DBS'ye erişimin, bayi ağına sahip firmalar için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yaptığımız anlaşma sayesinde Octet Türkiye üyesi olan işletmeler, güvenli, şeffaf ve dijital bir şekilde Hayat Finans’ın sunduğu limitlerden faydalanabilecek. Bu sayede ticaret yapan taraflar arasında tahsilat ve ödeme süreçlerinde zaman kaybı ve yanlış anlaşmaların önüne geçilmiş olacak." açıklamalarında bulundu.

- "Tedarikçiler ve bayiler Hayat Finans aracılığıyla kolaylıkla TF ya da DBS limitine ulaşacak"

Octet Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Derya Ekemen Fidan da dijital ortamda sundukları tahsilat ve ödeme çözümleriyle firmaların nakit akışlarını etkin ve verimli yönetmelerine destek olmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Fidan, şunları kaydetti:



"Octet Türkiye olarak bankaların DBS ve TF ürünleri ile ticaretin taraflarına nakit akışlarını operasyonel süreçlerden uzak, dijital ortamda platform üzerinden daha hızlı bir şekilde yönetebilecekleri olanaklar sağlıyoruz. İşbirliğimiz kapsamında, Octet Türkiye’nin müşterilerine ve müşterilerinin bayilerine Hayat Finans tarafından ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz platform üzerinden TF ya da DBS limiti sağlanacak. Böylece Octet Türkiye'nin platformuna üye tedarikçiler ve bayiler Hayat Finans aracılığıyla kolaylıkla TF ya da DBS limitine ulaşacak."

Çoklu banka TF ve DBS ürünlerini dijital ortamda sundukları tek bir platformda ticaretin taraflarıyla buluşturduklarına işaret eden Fidan, Hayat Finans ile kurdukları bu güçlü işbirliğinin, ticari ekosistemin tüm taraflarına önemli katkılar sunacağından emin olduklarını belirtti.