Suudi Arabistan'da Mekke ve çevresinde yaşanan aşırı sıcaklar, hacı adaylarının hayatını kaybetmesine neden oldu. Sıcak çarpması ve sağlık sorunları sebebiyle 1000'den fazla kişinin öldüğü belirtilirken, birçok kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Suudi yetkililer, ölüm ve hastalık vakalarında aşırı bir durum olmadığını savunuyor.

23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Mısırlı bir yetkiliye göre, bin 400 Mısırlı, kayıp yakınlarını bulmak için başvuruda bulundu. Türk vatandaşları arasında ise 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümlerin çoğunun kalp-damar hastalıkları ve enfeksiyonlardan kaynaklandığı belirtildi.

BBC'nin elde ettiği bilgiye göre, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan kriz hattı, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitleri ve ailelerine bilgilendirme sürecini yürütüyor.

2040 yılında ölümcül olabilir

Hac ibadeti sırasında güneşin etkisi altında yapılan ritüellerin, hacı adaylarını zorladığı ve sağlık riski oluşturduğu vurgulanıyor. Suudi yetkililer, hacı adaylarına şemsiye kullanmalarını, bol su içmelerini ve güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmalarını önermişti.

Hicri takvime göre belirlenen Hac ibadetinin zamanlaması, ileri yıllarda yaz mevsiminin zirveye çıkacağı 2040'larda daha da ölümcül olabileceği uyarısında bulunuldu. İklim bilimci Fahad Saeed, "Bu durumun gelecekte çok daha tehlikeli olabileceği" uyarısında bulundu.