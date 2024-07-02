İSTANBUL (AA) - Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinli şehit eşleri ve annelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından derneğin Filistinliler için yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda dernek, 31 Ekim 2023'te Mısır’da Port-Said Bölgesi'ndeki Mısır Kızılayı ile protokol imzaladı.

Yardım çalışmaları kapsamında Hayatta İyilik Var Derneği, Kurban Bayramı'nda da bir organizasyon gerçekleştirerek çoğunluğu yetim ve öksüz olan 250 Filistinli çocuğun bayramlıklarını tedarik etti.

Bu süreçte dernek, ağırlıklı olarak Filistinli şehit eşi ve annesi olan kadınların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir yardım organizasyonu daha başlattı.

Kadınların ihtiyaçlarını tespit eden ve listeleyen dernek, yardımları 20-25 Temmuz arasında ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Dağıtılacak ihtiyaç listesinde ise başörtüsü, Kur’an’ı Kerim, seccade, tespih, kadın hijyen seti ve ferace bulunuyor.

Dernek, Filistinli kadınların ihtiyaçlarının tedariki için kampanya ücreti olarak kişi başı 105 dolar belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, bağışçıların desteği ile şehit eşi ve şehit annesi olan hanımların ihtiyaçlarını elbirliği ile tamamlayacaklarını kaydetti.

Filistin'deki soykırıma karşı Filistin haklının büyük direnç gösterdiğini belirten Keleş, "Filistin'de inanılmaz bir direnç gösteren bu halkın onurlu anneleri ve eşleri kendi ihtiyaçlarını dile getirmekten haya eden tavırlarıyla büyük bir saygıya layıktır. Dağıtım yapılırken kendilerine uzatılan zarfı eğer o an ihtiyacı yoksa almayan şehit anne ve eşleri gördüm. Onlara zor zamanlarında destek olmak bizlerin boynunun borcudur düşüncesiyle çocuklarımızın bayramlıklarının tedarik edilmesi ardından bu organizasyonu başlattık." ifadelerini kullandı.

Keleş, bugüne kadar 61 tır insanı yardımı Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Derneğimiz eş zamanlı olarak Gazze içi dağıtımlar da yapıyor. Bu dağıtımlar arasında özellikle temiz su ihtiyacı ön palanda tutulmuştur. Organizasyonumuz devam ediyor. Ayrıca Gazze'den Mısır’a gelen yaralı Filistinli kardeşlerimizi kaldıkları hastanelerde ziyaret ederek onlara hem nakdi hem de belirlenen ihtiyaçlarını tedarik ederek yardımlarda bulunuyoruz." dedi.



