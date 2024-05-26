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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan KFS MERYEM ANA isimli 118 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma -2 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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